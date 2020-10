India के गलत मानचित्र को लेकर फंसा Twitter, सरकार ने दी चेतावनी

नई दिल्ली। भारत सरकार ( Indian Government ) ने देश का मानचित्र ( India Map ) गलत ढंग से पेश करने को लेकर ट्विटर ( Twitter ) को कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही सरकार ने ट्विटर के सीईओ जैक डोरसी ( Twitter CEO Jack Dorsey ) को सख्त लहजे में एक पत्र भी लिखा है। सरकार की ओर से पत्र में लिखा गया है कि देश की संप्रभुता और अखंडता ( Sovereignty and integrity ) का अपमान करने वाले ट्विटर के इस तरह के प्रयास को पूरी तरह से अस्वीकार्य किया जाएगा। आईटी मंत्रालय के अनुसार ट्विटर की ओर से यह चेतावनी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ( Ministry of Electronics and IT ) के सचिव अजय साहनी की ओर दी गई है। आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर से यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) को चीन के हिस्से के रूप में गलत दिखाने के बाद की गई है।

ट्विटर ने भारत सरकार से मांगी थी माफी

वहीं, भारत के नक्शे को लेकर हुई इस गलती के बाद ट्विटर ने कहा कि इसने 'तकनीकी समस्या' को तुरंत ठीक कर दिया गया है। इस संबंध में ट्विटर के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि हमें रविवार को इस तकनीकी खराबी की जानकारी मिली। हम इस मामले की संवेदनशीलता से वाकिफ हैं और आदर करते हैं। उन्होंने कहा हमारी टीमों ने इसका पता लगाकर तेजी से संबंधित जियोटैग मुद्दे को हल करने के लिए काम किया है।

नितिन गोखले ने दी जानकारी

गौरतलब है कि ट्विटर से लोकेशन को लेकर गलती हुई थी। जिसके चलते उसने जम्मू-कश्मीर को चीन का हिस्सा दर्शा दिया था। ट्विटर की ओर से हुई इस गलती की वजह से सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा। इसके लिए ट्विटर इंडिया ने लाइव लोकेशन (जियो टैग) में जम्मू-कश्मीर को चीन का हिस्सा दिखाने पर भारत के लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। इस मुद्दे को सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक नितिन गोखले ने ध्यान में लाया। गोखले लेह के युद्ध स्मारक हॉल ऑफ फेम से ट्विटर पर लाइव हुए और इस बारे में जानकारी दी। दरअसल, गोखले ने पाया कि युद्ध स्मारक के स्थान को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में दिखाया गया था।