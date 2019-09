सरकार ने स्पष्ट किया, NRC सूची से बाहर रह गए लोगों को नहीं किया जाएगा गिरफ्तार

गृह मंत्रालय की ओर से NRC लिस्ट जारी किए जाने के बाद से ही अलग-अलग विचार सामने आ रहे हैं। इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता रवीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि NRC फाइनल लिस्‍ट को लेकर विदेशी मीडिया में भ्रामक बातें कही जा रही हैं, जो गलत हैं।

उन्होंने कहा कि- भारत ने 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह असम के नागरिकों की देखभाल कर सकने के बारे में था। एनआरसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद के बीच असम समझौते को लागू करने में मदद करेगा।

Raveesh Kumar, MEA: There have been some commentaries in the sections of the foreign media about aspects of final NRC which are incorrect. Govt of India signed the Assam Accord in 1985 with a promise to take care the interest of the citizen of Assam. pic.twitter.com/PYpOcALRGG