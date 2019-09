पाकिस्तान के बहाने अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले- शर्म करें कांग्रेसी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का मुद्दा अब भी गर्माया हुआ है। एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे को हवा दी है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी के बयान को लेकर निशाना साधा है। शाह ने जम्मू-कश्मीर से 370 को रद्द किए जाने का विरोध करने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है।

अमित शाह ने रविवार को कहा है कि जम्मू-कश्मीर में बीजेपी के ऐतिहासिक फैसले कि दुनिया भर में चर्चा हो रही है लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है।

यही नहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की पाकिस्तान में जमकर तारीफ की जा रही है।

Amit Shah, Home Min: With this decision of removal of #Article370, road for development has opened in J&K.The last nail in the coffin of terrorism has been put,task of integrating J&K with India has been done.Everyone is with govt on this decision but some people are opposing it. pic.twitter.com/gS5EVwyReq