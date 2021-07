जम्मू-कश्मीरः सुरक्षाबलों को निशाना बनाकर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, CRPF के दो जवान समेत 3 घायल

नई दिल्ली। उत्तरी कश्मीर के सोपोर ( Sopore ) इलाके में आतंकवादियों ( Terrorist ) ने CRPF जवानों पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और एक नागरिक घायल हो गया। इस हमले में घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन ( Search Operation ) शुरू कर दिया गया है।

बता दें कि घाटी में लगातार सीमा पार से दहशत फैलाने लिए आतंकी संगठनों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ जमीन से आतंकी घुसबैठ और हमले की तैयारी में जुटे हैं तो दूसरी तरफ ड्रोन के जरिए भी आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भारतीय सेना के जवानों की ओर मुंहतोड़ जवाब दिए जा रहे हैं।

Two CRPF personnel and a civillan were injured in the grenade attack in Baramulla town, say Jammu and Kashmir police in an update