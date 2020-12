Coronavirus Crisis में फीका रहेगा नए साल का जश्न, इस राज्य में सरकार ने लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) महामारी के बीच नए साल का जश्न ( New Year celebrations ) फीका पड़ता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने नए साल के जश्न पर बैन लगा दिया है। इस क्रम में मुंबई में भी न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर प्रतिबंध ( New year celebrations banned in Mumbai ) लगाते हुए गाइडलाइन जारी की गई है। मुंबई पुलिस ने 31 दिसंबर और नए साल पर होने वाली गैदरिंग को देखते हुए गाइडलाइन जारी की है। मुंबई पुलिस उपायुक्त एस चैतन्य ( Mumbai Deputy Commissioner of Police S. Chaitanya ) ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल न्यू ईयर सलिब्रेशन के लिए लाखों की तदाद में लोग यहां इकठ्ठा होते हैं। लेकिन कोरोना संकट ( Coronavirus Crisis ) के चलते इस बार लोगों की गैदरिंग नहीं हो पाएगी।

रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू

एस चैतन्य ने आगे कहा कि मुंबई में इस बार लोगों को न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पार्टी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान रूफ टॉप, टेरेस, बार और रेस्टोरेंट, और बीच आदि पर जश्न नहीं मनाने दिया जाएगा। चैतन्य ने कहा कि यह कदम कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाया गया है। इस संबंध में जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार मुंबई में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू लगा रहेगा। इसके साथ ही कई इलाकों में धारा 144 भी लागू की गई है। धारा 144 को तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि गाड़ी में भी चार से अधिक लोगों के बैठने की इजाजत नहीं होगी।

31 दिसंबर की रात को सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस तैनात

मुंबई पुलिस उपायुक्त ने बताया कि 31 दिसंबर की रात को सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस तैनात रहेगी। इस दौरान सिविल ड्रेस में भी पुलिस के आदमी सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी रखेंगे। इसके साथ ही छोेटे से बड़े और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी सड़कों पर 'बंदोबस्त ड्यूटी' में रहेंगे। यही नहीं किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एसआरपीएफ (स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स) को भी लगाया जाएगा। साथ ही एसआरपीएफ की नौ पलटन और 600 होमगार्ड बंदोबस्त ड्यूटी पर मुस्तैद रहेंगे।