आम लोगों तक कैसे पहुंचेगी Corona Vaccine? यह होगी भंडारण से टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus case in India ) के 20,021 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़ कर 1,02,07,871 हो गई। हालांकि राहत की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने कोरोना का तोड़ खोज निकाला है और ब्रिटेन समेत कई देशों में टीकाकरण ( Corona Vaccinetion ) भी शुरू हो गया है। भारत में भी कोरोना वैक्सीन ( Corona Vaccination in India ) को जल्द ही वैक्सीन को मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

भारत में कब होगी Corona Vaccination की शुरुआत? टीका ऐसे करें रजिस्टर

भारत में तैयारियां लगभग पूरी

कोरोना वैक्सीनेशन के लिए भारत में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। सोमवार को इसके लिए वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू किय गया है। ड्राई रन के दौरान वैक्सीन सेंटर से किसी व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया का परीक्षण किया जाना है। आइये जानते हैं कि कैसे कोरोना की वैक्सीन सेंटर से आप तक पहुंचेंगी।

— सबसे पहले वैक्सीन डिपो से अलग-अलग जिलों में भेजी जाएगी

— वैक्सीन के रखरखाव के लिए तापमान का खास ध्यान रखा जाएगा।

— वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन लगने वालों को SMS भेजा जाएगा

— मैसेज में वैक्सीनेशन टीम से लेकर समय और स्थान भी जिक्र होगा

कोरोना वैक्सीन के लिए CoWin ऐप भी तैयार

सरकार की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए CoWin ऐप भी तैयार की गई है। इसका भी परीक्षण किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ड्राइ रन के दौरान कोरोना वैक्सीनेशन के समय होने वाली असल मुश्किलें सामने आएंगी। यही वजह है कि इसका अनुभव लेकर आगे की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट पर राष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक ग्रुप विचार विमर्श करेगा ताकि आगे की प्रक्रिया को सरल किया जा सके।

भारत में कोरोना से मौतों की संख्या 1,47,901

आपको बता दें कि भारत में कोरोना से मौतों की संख्या 1,47,901 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को ये जानकारी दी। देश में पिछले 24 घंटों में 21,131 मरीज इस बीमारी से ठीक हुए, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 97,82,669 हो गई। फिलहाल 2,77,301 मरीज सक्रिय रूप से संक्रमित हैं। देश में रिकवरी दर 95.83 प्रतिशत है और मृत्यु दर 1.45 फीसदी है।