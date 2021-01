कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर हर्षवर्धन ने दिया बड़ा अपडेट, क्या होगा खास

नई दिल्ली। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हो रही बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि हमने सबसे पहले चार राज्य में ड्राई रन किया था, उन चार राज्यों से मिले फीडबैक में हमने सुधार किए। कल यानी 8 जनवरी को देश के सभी 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन किया जाएगा।

Maharashtra, Kerala and Chhattisgarh have seen a sudden spike in coronavirus cases recently. This gives us a warning that we shouldn't forget precautions & continue our fight against #COVID19: Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan https://t.co/C5iu7CKRAT