हरियाणा में रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर सरकार सतर्क, बिना आधार के नहीं मिलेगी दवा

नई दिल्ली। हरियाणा में रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अनुसार प्रदेश में रेमडेसिविर के दो डिपो हैं। वहां ड्रग अधिकारियों को तैनात किया गया है। हर शीशी के खरीद पर पैनी नजर रखी जा रही है।

दवा बेचने वालों को सर्तक करा गया है कि यदि कोई रेमडेसिविर मांगे तो उसका आधार कार्ड अवश्य जांच ले। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने दवा की कालाबाजारी के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार भी किया है।

In Haryana, there are two depots of Remdesivir. I have deployed drug dept officials there. Movement of every vial will be recorded. Chemists have been informed to check Aadhar card before giving Remdesivir injections. We have already arrested 4 people: Haryana Health Min Anil Vij pic.twitter.com/gLplgNKNz7