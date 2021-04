रेमेडेसिविर नहीं रामबाण, 85% से ज्यादा कोरोना मरीज बिना किसी खास इलाज के हो रहे ठीकः डॉ. गुलेरिया और डॉ. त्रेहन

नई दिल्ली। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंताएं बढ़ा दी है। इस बीच कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के संबंध में दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीाप गुलेरिया समेत देश के कई बड़े अस्पतालों के दिग्गज डॉक्टरों ने चर्चा की।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में डॉ. गुलेरिया ने कहा कि कोरोना संक्रमति 85% से अधिक लोग किसी भी विशिष्ट उपचार के बिना ही ठीक हो रहे हैं। रेमेडिसिविर आदि रामबाण इला नहीं है। अधिकांश लोगों में सामान्य सर्दी, गले में खराश आदि जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। 5-7 दिनों में वे रोगसूचक उपचार के साथ ठीक हो जाते हैं। केवल 15% लोगों में बीमारी का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है।

डॉ. गुलेरिया ने कहा कि एक देश के रूप में, यदि हम एक साथ काम करते हैं और ऑक्सीजन और रेमेडिसिविर का विवेकपूर्ण उपयोग करें, तो कहीं भी कोई कमी नहीं होगी। उन लोगों की संख्या के संदर्भ में जिन्हें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता है, हम अच्छी तरह से संतुलित हैं।

In COVID, more than 85% of people will recover without any specific treatment in the form of Remdesivir etc. Most will have symptoms like common cold, sore throat etc. Over 5-7 days, they'll recover with symptomatic treatment. Only 15% may go to moderate disease: Dr Guleria,AIIMS pic.twitter.com/K5QHxTx2ir