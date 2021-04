87 फीसदी हेल्थ वर्कर्स लगा चुके हैं कोरोना वैक्सीन, देशभर में अब तक 13 करोड़ लोगों को लगाया गया टीका

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के प्रकोप से पूरी दुनिया जूझ रही है और हर दिन लाखों की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। इस संक्रमण की वजह से दुनिया 30 लाख से अधिक लोगों की अब तक जान जा चुकी है। वहीं भारत में भी कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी है।

इस बीच अच्छी बात ये है कि कोरोना टीकाकरण भी काफी तेजी के साथ किया जा रहा है। देश में अब तक करोड़ों लोगों को टीका लगाया जा चुका है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में अब तक 87 फीसदी से अधिक हेल्थ वर्कर्स और 79 फीसदी के करीब फ्रंट लाइन वर्कर्स ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है।

उन्होंने बताया कि देशभर में अभी सक्रिय मरीजों की संख्या 21,57,000 है जो कि पिछले साल के मुकाबले दोगुने से अधिक है। राजेश भूषण ने बताया कि देश में अब तक 13 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। बीते 24 घंटों में 30 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई गई है।

