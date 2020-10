Hathras Case: SC में यूपी सरकार का हलफनामा, सरकार को बदनाम करने के लिए चलाया गया 'शातिर अभियान'

नई दिल्ली। पिछले एक सप्ताह से उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान मचा चुकी हाथरस की घटना ( Hathras Case ) को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court )में उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें हाथरस मामले की जांच शीर्ष अदालत या हाईकोर्ट के मौजूदा या पूर्व जज की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी से कराने की गुहार लगाई गई है।

उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है कि राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए 'शातिर अभियान' चलाया गया है। हलफनामा में कहा गया कि अदालत को मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच का निर्देश देना चाहिए। हलफनामे में कहा गया है कि SC को मामले की सीबीआई जांच की निगरानी करनी चाहिए।

#Hathras case: Uttar Pradesh govt's affidavit states

a "vicious campaign" has been unleashed to defame the State govt.



It explains in detail the investigation carried out so far in the case, & says that vested interests are attempting to ascribe motive to derail a fair probe. https://t.co/n4ArcEkgJl