नई दिल्ली: मंगलवार को दिल्ली सरकार और एलजी में एक बार फिर टकराव दिखा। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद केजरीवाल सरकार के 9 सलाहकार को हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मनीष सिसोदिया के मीडिया सलाहकार अरुणोदय प्रकाश, शिक्षा सलाहकार आतिशी मार्लेना और राघव चड्ढा समेत 9 सलाहकारों को पद से हटा दिया है। सलाहकारों को हटाने के पीछे गृह मंत्रालय ने तर्क दिया है कि इनकी नियुक्ति नियमों के खिलाफ की गई है। सलाहकारों को हटाने के बाद उपराज्यपाल ने कहा कि यह पद दिल्ली सरकार में नहीं थे, इसलिए यह फैसला लिया गया है।

उपराज्यपाल के आदेश पर नियुक्ति

हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि इन सभी सलाहकारों की नियुक्ति उपराज्यपाल की की मंजूरी से हुई है।साथ ही सरकार का कहना है कि सलाहकार के पदों पर नियुक्तियां मुख्यमंत्री ही करता है ऐसे में ये नियुक्तियां रद्द करना सरकार के काम को प्रभावित करना है। वहीं एलजी का कहना है कि बिना गृह मंत्रालय की मंजूरी के ये सलाहकार नियुक्त किए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह पर यह कार्रवाई हुई है।

On recommendation of Ministry of Home Affairs, 9 advisors to Delhi ministers including advisors to Deputy CM Manish Sisodia have been removed.