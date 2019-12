हैदराबाद गैंगरेप-मर्डर केस में वेटनरी डॉक्टर की छोटी बहन का बड़ा खुलासा

हैदराबाद। निर्भया और कठुआ कांड के बाद अब हैदराबाद में 27 वर्षीय वेटनरी डॉक्टर के साथ हुई गैंगरेप-मर्डर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। स्थानीय लोगों से लेकर संसद के भीतर माननीय तक इसे लेकर हैरान हैं। अब इस मामले की पीड़िता की बहन का बयान सामने आया है, जो बड़ा खुलासा करने के साथ ही बड़ी जरूरी बात भी सामने रखती है।

हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर के रेप-मर्डर में परिवारवालों का बड़ा खुलासा.. कॉल कर यह कह रही थी बेटी..

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेटनरी डॉक्टर की बहन इस पूरे हादसे के बारे में सोचते ही सिहर उठती है। उसने कहा कि उस रात बहन ने फोन करके कहा भी था कि वह डरी हुई है, लेकिन यह कितना गंभीर था इसे समझ नहीं सकी। अब यह समझ में आ गया है कि ऐसी किसी भी बात को किसी भी हालात में सामान्य रूप से नहीं लिया जाना चाहिए।

पीड़िता की बहन ने आगे बताया कि कोई भी इस बात का कभी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। अगर अपनी बहन के सामने के हालात को इतनी ही गंभीरता से ले लेती, तो शायद उसे बचा सकती थी।

Rajya Sabha MP Jaya Bachchan: If you have not been able to provide security then leave it to the public to give judgement. Those who failed to provide security and those who committed the crime should be exposed in public, & then let people decide. https://t.co/bYMvOB1Ulh pic.twitter.com/khx6Zf4OvJ