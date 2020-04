ICMR ने राज्यों को लिखा पत्र- 2 चीनी कंपनियों की एंटीबॉडी किट इस्तेमाल न करें

नई दिल्ली। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ( ICMR ) ने सोमवार को राज्यों ( state governments ) को निर्देश दिया है कि चीन की ग्वांगडोंग वंडो बायोटेक ( Guangzhou Wondfo Biotech ) और झुहाई लिवजोन डायग्नोस्टिक्स ( Zhuhai Livzon Diagnostics ) से खरीदे गए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट ( Rapid Antibody Blood tests ) का उपयोग न करें।

ICMR ने यह निर्देश इन किट से आए नतीजों में भिन्नता पाए जाने के बाद दिया है। बयान में कहा गया है कि कई राज्यों ने ट्रायल के दौरान नतीजों के प्रदर्शन पर चिंता जताई है।

States are advised to stop using these kits procured from the two companies (Guangzhou Wondfo Biotech and Zhuhai Livzon Diagnostics kits) and return them to be sent back to the suppliers: Indian Council of Medical Research (ICMR) #COVID19 https://t.co/aGgEOpibuN