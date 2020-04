लॉकडाउन के बाद भी मास्क पहनना होगा अनिवार्य, PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए संकेत

नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी ( Coronavirus ) का संक्रमण जारी है। कोरोना की रोकथाम के लिए 3 मई तक के लिए देशव्यापी लॉकडाउन ( Lockdown ) लागू किया गया है।

ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन हटा लिया जाएगा या फिर इसकी मियाद एक बार बढ़ा दी जाएगी।

इन सब आशंकाओं और उम्मीदों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( ) ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मुख्यमंत्रियों के बातचीत की।

इस बैठक में तीन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। पहला, राज्यों में कोरोना ( Coronavirus in india ) की मौजूदा स्थिति और इसको फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास।

दूसरा, लॉकडाउन में गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) की ओर से दी गई छूट का फीडबैक और तीसरा, तीन मई के बाद क्या रणनीति अपनाई जाए। इस दौरान सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी-अपनी राय रखी।

“Lockdown has yielded positive results, country has managed to save thousands of lives in the past 1.5 months.”



PM Shri @narendramodi remarked during his interaction with CMs to plan ahead for tackling COVID-19.https://t.co/sN9dzwAzcC… pic.twitter.com/xXC7RDNNmk — BJP Delhi (@BJP4Delhi) April 27, 2020

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस बातचीत में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को कहा कि तीन मई को समाप्त होने वाले कोविड-19 संबंधित लॉकडाउन को राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों में छूट के साथ और आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले सावंत ने यह भी कहा कि

COVID-19 impact will remain visible in coming months, need to fight it with impetus on economy: Modi



Read @ANI Story | https://t.co/6eX7vLdAgn pic.twitter.com/aBYrrrTzQy — ANI Digital (@ani_digital) April 27, 2020

इस दौरान मेघालय के मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लॉकडाउन तीन मई के बाद बढ़ाने का सुझाव दिया।

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष पर्याप्त मात्रा में पीपीई और अन्य चिकित्सा उपकरण मुहैया कराए जाने की मांग रखी।

हालांकि उन्होंने 3 मई के लॉकडाउन में कुछ छूट दिए जाने का भी सुझाव दिया।

PM Modi emphasized on the significance of ensuring that more people download the AarogyaSetu app to bolster the efforts of the country in the battle against COVID-19: PMO on PM's meeting with CMs https://t.co/2npnupDKsU — ANI (@ANI) April 27, 2020

वहीं, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी लॉकडाउन को जारी रखने का सुझाव दिया है। हालांकि उन्होंने इस दौरान आर्थिक गतिविधियों में कुछ छूट दिए जाने की भी बात कही।

पटनायक ने कहा कि मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह अर्थव्यवस्था को गति देने के उपायों पर गौर करें।

Prime Minister said that we have to give importance to the economy as well as continue the fight against COVID -19. He emphasized on the importance of usage of technology as much as possible and also to utilize time to embrace reform measures: PMO on PM's meeting with CMs pic.twitter.com/cjk9KaY6IQ — ANI (@ANI) April 27, 2020

इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री मोदी से उद्योग और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपायों पर ध्यान देने की मांग की।

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से राज्य का पर्यटन काफी प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि अब चरणबद्ध तरीकों से आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जाना चाहिए।

Impact of Coronavirus will remain visible in the coming months, masks & face covers will be part of our life: PM Narendra Modi in his video conference meeting with Chief Ministers pic.twitter.com/aEhVdXnuBx — ANI (@ANI) April 27, 2020

आपको बता दें कि बठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने फेस कवर मास्क लगाया हुआ था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरे रंग के बॉर्डर वाले सफेद गमछा मुंह से लपेटे हुए थे।

इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अब लॉकडाउन के बाद भी हमें सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा, जबकि मास्क जिंदगी का हिस्सा होने चाहिए।