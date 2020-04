Coronavirus: कोटा से जम्मू-कश्मीर लौटे लॉकडाउन में फंसे 376 छात्र, क्वारंटाइन में रहने के निर्देश

नई दिल्ली। देशव्यापी लॉकडाउन ( Lockdown ) के चलते राजस्थान के कोटा में फंसे 376 कश्मीरी छात्र ( Kashmiri student ) सोमवार को वापस अपने गृह राज्य लौट आए।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ( Jammu and Kashmir Administration) ने छात्रों को वहां से निकालने और उनके घरों तक पहुंचाने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किया है।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अनुसार सभी छात्रों को अब उनके गृह जनपदों ( Home districts ) को भेजा गया है, जहां वो अभी क्वारंटाइन ( Quarantine ) में रखे जाएंगे।

सरकार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ट्वीट में कहा गया कि कोटा ( Kota ) से लौटने वाले सभी छात्रों को उनके संबंधित जिलों तक पहुंचने की सुविधा दी जा रही है।

वो प्रोटोकॉल के अनुसार अपने-अपने जिलों में क्वारंटाइन की प्रक्रिया से गुजरेंगे।

All the students returning from Kota are being facilitated to reach their respective districts. The first batch arrived. They'll undergo their administrative quarantine in their own districts as per protocol: Department of Information and Public Relations, Govt of Jammu & Kashmir pic.twitter.com/dR5OohiMRI