असम और हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके, फिलहाल नुकसान की खबर नहीं

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के बाद आज असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। असम में कार्बी आंगलोंग में सुबह 7 बजे भूकंप आया है। मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। भूकंप के आने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर कम थी।

रिक्टर स्केल पर 3.3 की तीव्रता मापी गई है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन भूकंप के झटके महसूस होने से लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। भूकंप के झटके से लोग दहशत में हैं।

