Pangong Tso पर यथास्थिति बनाने पर नहीं बनी सहमति, भारत-चीन सैन्य वार्ता रही बेनतीजा

नई दिल्ली। सीमा पर जारी विवाद के बीच बुधवार को हुई भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता ( India China Military Talks ) में बेनतीजा साबित हुई और इसका कोई समाधान नहीं निकल सका। हालांकि सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच वार्ता आगे जारी रहेगी। चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) द्वारा हाल ही में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिशों के बाद दोनों देशों के बीच और भी तनाव बढ़ गया है और इसे समाप्त करने के लिए सैन्य वार्ता की जा रही है।

पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो ( Pangong Tso Dispute ) में यथास्थिति को बदलने की कोशिश में चीन द्वारा की गई भड़काऊ सैन्य हरकतों के बाद दोनों देश बीते तीन दिनों से वार्ता में लगे हुए हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक दोनों देशों के ब्रिगेड कमांडर स्तर के अधिकारियों ने चुशुल में मुलाकात की थी।

पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे के तीन विवादास्पद इलाकों में हुए ताजा घटनाक्रम के बाद दोनों देश अब विचार-विमर्श में लगे हुए हैं। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के आसपास के इलाकों में चीन द्वारा तैनाती बढ़ाए जाने को लेकर भारत ने चिंता जताई है। इतना ही नहीं भारत ने भारतीय क्षेत्र में थाकुंग अड्डे के करीब चीन से अपनी सेना की तैनाती को पूरी तरह से हटाने को भी कहा है।

Indian side claims it "pre-empted" Chinese military activity. India's statements reveal the fact that Indian troops were first to have illegally crossed #LAC, changed status quo in border areas, & violated bilateral agreements & important consensus: Chinese Foreign Ministry Spox