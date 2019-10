इस सदी फिर से आर्थिक शक्तियां बनेंगे भारत और चीन : मोदी

चेन्नई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले दो हजार सालों के अधिकांश काल खंड में भारत और चीन दुनिया की प्रमुख शक्तियां रही हैं।

अब इस शताब्दी में हम फिर से साथ-साथ उस स्थति को प्राप्त कर रहे हैं।

उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए तमिल में वणक्कम कहा और आतिथ्य हासिल होने पर प्रसन्नता जताई।

