SANT Missile के सफल परीक्षण के साथ ही भारत ने 46 दिन में छोड़ी 13 मिसाइलें

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत अपने शौर्य का प्रदर्शन करना बरकरार रखे हुए है। इस कड़ी में भारत ने सोमवार को ओडिशा के तट से दूर एंटी-टैंक (संत या SANT) मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल के साथ ही भारत ने बीते 7 सितंबर से अब तक यानी 46 दिनों में 13 मिसाइलों का परीक्षण किया है।

सूत्रों के मुताबिक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ( DRDO ) द्वारा सोमवार को जिस संत मिसाइल का परीक्षण किया गया है, वो भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए विकसित की जा रही है। इस अत्याधुनिक मिसाइल में लॉन्चिंग से पहले लॉक-ऑन और लॉन्चिंग के बाद में भी लॉक-ऑन क्षमता होगी।

दूसरी ओर वायु सेना ने रविवार को डीआरडीओ को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण-फायरिंग के लिए बधाई दी। डीआरडीओ ने कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

आइए जानते हैं भारत ने बीते 46 दिनों में कौन सी खूबियों वाली मिसाइलों का परीक्षण किया हैः

