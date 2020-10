Rafale Fighter Jet का भारतीय वायुसेना में शामिल होना क्यों है इतना खास?

नई दिल्ली। चीन के साथ सीमा पर चल रहे विवाद के बीच भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की आक्रामक क्षमताओं में और ईजाफा होने वाला है क्योंकि हरियाणा के अंबाला एयरबेस में 3-4 और रफाल फाइटर जेट ( rafale fighter jet ) पहुंचने वाले हैं। नवंबर के पहले हफ्ते में रफाल फाइटर की नई खेप भारत पहुंचेगी। हालांकि ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि भारतीय वायुसेना में इस लड़ाकू विमान का शामिल होना क्यों बेहद खास है।

राफेल-रफाल, दस्सू-डेसॉल्ट, होलैंड-ओलांद, जानिए क्या हैं सही नाम

सबसे पहले बता दें कि फ्रांसीसी मूल के लड़ाकू जेट विमान का नवंबर में भारत को मिलने वाला यह दूसरा बैच होगा। इससे पहले 28 जुलाई को भारत में पांच रफाल जेट का पहला बैच आया था। इसे आधिकारिक तौर पर 10 सितंबर को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वायुसेना में शामिल किया गया था।

पहले पांच लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया के साथ फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पैरी और भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की उपस्थिति में अंबाला में शामिल किया गया था।

