Indian Army को मिला शक्तिशाली drone 'Bharat', LAC पर Chinese Activities पर रखेगा नजर

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख ( East Ladakh ) में भारत-चीन सेना में खूनी संघर्ष ( India-China Border Tension ) के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा ( LAC ) पर तनाव जारी है। हालांकि सीमा पर गतिरोध ( Deadlock at the border ) को खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता ( Military commander level talks ) चल रही है, बावजूद इसके चीन ( China ) पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बीच भारतीय सेना ( Indian Army ) को ऐसा शक्तिशाली ड्रोन मिला है, जो न केवल चीन की गतिविधियों ( China activities ) पर नजर रखेगा, बल्कि उसके मंसूबों पर भी पानी फेर देगा। भारतीय सेना का यह ड्रोन ( 'Bharat' drones ) किसी और नहीं, बल्कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ( DRDO ) ने दिया है। भारत नाम के इस ड्रोन की सबसे बड़ा खासियत यह है कि यह LAC पर उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी रखेगा।

Himachal: Corona Infection के बीच यज्ञ कर घिरे CM Jairam Thakur, Social Distancing की उड़ी धज्जियां

Indian Army gets 'Bharat' drones for accurate surveillance along China border



Read @ANI Story| https://t.co/8tWzsuUoxo pic.twitter.com/TpA5Hs1W7e