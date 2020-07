Rajasthan Political Crisis के बीच Sachin Pilot का ट्वीट- Assam और Bihar Flood प्रभावितों की मदद करें

नई दिल्ली। राजस्थान सियासी संकट ( Rajasthan Political Crisis ) के बीच सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) ने भारतियों से असम और बिहार में बाढ़ ( Assam and Bihar floods ) प्रभावित लोगों की मदद करने की अपील की है। राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री ( Former Deputy Chief Minister of Rajasthan ) ने ट्वीट कर कहा कि असम और बिहार बाढ़ से प्रभावित ( Flood affected ) उन सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। अकेले असम ( Assam Flood Death ) में 68 से अधिक लोगों की जान गई और 3.6 मिलियन लोग प्रभावित हुए। मैं सभी भारतीयों से अपील करता हूं कि वे एक साथ आएं, बाढ़ की इस भयावह स्थिति से निपटने और प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आएं।

My thoughts & prayers with all those families affected by the Assam & Bihar floods. Over 68 lives lost & 3.6 million people affected in Assam alone.

I appeal to all Indians, to come together, join in the efforts to help support those affected in these extreme flood situations. — Sachin Pilot (@SachinPilot) July 18, 2020

आपको बता दें कि बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के बाद राज्य की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्घि हुई है। राज्य के कई नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। राज्य की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं जिससे आठ जिलों की करीब तीन लाख की आबादी प्रभावित हुई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। इधर, विपक्ष का आरोप है कि बाढ़ के नाम पर राहत 'रामभरोसे' और प्रभावित लोग 'भगवान भरोसे' हो गए हैं। बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार, सोमवार को बागमती नदी सीतामढ़ी के ढेंग, सोनाखान, डूबाधार तथा कटौंझा और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद और दरभंगा के हायाघाट में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि बूढ़ी गंडक समस्तीपुर के रोसरा रेल पुल के पास खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर, कमला बलान झंझारपुर में तथा महानंदा पूर्णिया के ढेंगराघाट में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।

Consciousness is not a Party ticket.



What is the danger of any totalitarianism? It turns everyone into accomplices. The good and the evil, the naive and the pragmatic... #Rajasthan #RajasthanPolitics — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) July 18, 2020

वहीं, राजस्थान में जारी सियासी खींचतान को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर अपनी पार्टी का पक्ष रखा। सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखा कि 'कॉन्शियसनेस एक पार्टी कर टिकट नहीं हैं। ऐसे में किसी सर्वाधिकारवाद का खतरा क्या है? यह हर किसी को सह अपराधी बना देता है. अच्छा और बुरा, सरल और धृष्ट....' आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी सियासी गतिरोध को लेकर पार्टी हाईकमान ने पायलट पर बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस ने सचिन पायलट को उपमुख्यमंत्री और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। हालांकि वह कांग्रेस के सदस्य अभी तक बने हुए हैं।