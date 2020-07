Coronavirus: Bihar पहुंची Central Team, Covid-19 की स्थिति की कर रही समीक्षा

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) की तीन सदस्यीय एक टीम ( three-member team ) रविवार को बिहार की राजधानी पटना ( Patna ) पहुंची और राज्य में मौजूदा कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( Lav Agarwal Joint Secretary in the Health Ministry ) में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम ने कोविड ( COVID-19 ) की स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकार के मुख्य सचिव और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ चर्चा की और राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

1412 new #COVID19 positive cases have been reported in Bihar, taking the total number of cases to 26,379: State Health Department — ANI (@ANI) July 19, 2020

इस टीम के अन्य सदस्यों में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉ़ एस़ क़े सिंह और एम्स-नई दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर नीरज निश्चल हैं। केंद्रीय टीम ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए उठाए गए उपायों की देखरेख के लिए पटना के कई क्षेत्रों का दौरा भी किया। सूत्रों के मुताबिक, टीम ने कोरोना संक्रमितों के करीबी संपर्को का जल्द से जल्द पता कर उसकी जांच करने की जरूरत बताई। टीम ने बफर जोनों की निगरानी और वहां के लोगों की जांच पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत बताई।

Bihar: A three-member team, including Joint Secretary in the Health Ministry Lav Agarwal, arrives in Patna to assess the #COVID19 situation in the state. pic.twitter.com/7KYaN0BVG8 — ANI (@ANI) July 19, 2020

उल्लेखनीय है कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में रविवार को 1,412 नए मामलों के सामने आने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 26,379 तक पहुंच गई है। अब तक 16,597 मरीज ठीक हो चुके हैं। 9,602 मरीज उपचाराधीन हैं। कोरोना के कारण अब तक 179 लोगों की मौत हो गई। बिहार में रिकवरी दर 62़ 91 प्रतिशत तक पहुंच गई है।