जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को दी Surgical Strike की सूचना, क्या कहा था दुनिया ने

नई दिल्ली। 18 सितंबर 2016 को हुए उरी हमले में 19 जवानों के शहीद होने के 10 दिन बाद भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक ( surgical strike ) को अंजाम दिया था। इस दौरान आतंकवादियों और 'उन्हें बचाने वाले' लोगों पर सुनियोजित ढंग से हमलावर कार्रवाई की गई और भारत ने नियंत्रण रेखा के नियमों में बदलाव का संकेत दिया।

आज सर्जिकल स्ट्राइक के चार साल पूरे हुए, सामने आई इस कार्रवाई से जुड़ी बड़ी जानकारी

भारतीय डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान को हमलों के बारे में सूचित किया गया था और भारत का ऑपरेशन जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन पाक की ओर से किसी भी प्रतिक्रिया के लिए पूरी तरह तैयार है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि शांति के दौरान पाकिस्तानी सीमा पर यह अपनी तरह की पहली प्रतिक्रिया थी, जो विशिष्ट खुफिया सूचना पर आधारित थी।

रिपोर्टों के मुताबिक इन 4 घंटे में क्या हुआः

भारत ने क्यों की सर्जिकल स्ट्राइक

डीजीएमओ ने बताया था कि घुसपैठ में होती बढ़ोतरी के मद्देनजर सर्जिकल स्ट्राइक का विकल्प लिया गया था। जम्मू-कश्मीर में सीमा पार करने और कई ठिकानों को निशाना बनाने के उद्देश्य से एलओसी के पास बड़ी संख्या में आतंकवादियों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया था। ऐसे में खतरे से निपटने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को सबसे अच्छा विकल्प माना गया।

सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब युद्ध नहीं

सर्जिकल स्ट्राइक दुनिया भर की सेनाओं द्वारा की जाने वाली आक्रामक कार्रवाई है, जो दुश्मन के ठिकानों-अड्डों पर हमला करने के बाद तुरंत अपने स्थान पर लौटने के लिए किए गए सैन्य अभियान होते हैं। यह कार्रवाई कम से कम नुकसान होने की सावधानी के साथ बेहद तेजी से की जाती है।

सर्जिकल स्ट्राइक के लिए न केवल विस्तृत और बारीक योजना की आवश्यकता होती है, बल्कि पूरी सटीकता के साथ लक्ष्य को नष्ट करने की जरूरत होती है ताकि लक्ष्य को कम या न्यूनतम नुकसान के साथ हासिल किया जा सके।

4 years ago, world witnessed courage, bravery &valiance of our soldiers during #SurgicalStrike. Our brave soldiers had just one mission, one goal - To protect at all costs, glory & honour of Mother India. They did not care bit for their own selves: PM Modi #MannKiBaat