जानें ऐसी क्या वजह हो गई कि इंडियन आर्मी को करनी पड़ी पाक कमांडर की 'कब्र' की मरम्मत?

नई दिल्ली। भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच अक्सर तनाव का माहौल कायम रहता है। हालात ये है कि दोनों देशों के बीच गोलीबारी की खबरें सामने आती रहती हैं। इतना ही नहीं पाकिस्तान हमेशा भारत में आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में रहता है। वहीं, भारतीय सैनिकों के द्वारा पाक को करारा जवाब दिया जाता है। लेकिन, इस बार इंडियन आर्मी ( Indian Army ) ने ऐसा मिसाल कायम किया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। भारतीय सेना ने पाक से 'दुश्मनी' भुलाकर उसके एक कमांडर की 'कब्र' ( Grave ) की मरम्मत कराई है।

पाक सैनिक को सम्मान

भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर के नौगाम सेक्टर में गुरुवार को एक पाक कमांडर की कब्र की मरम्मत की है। इसकी एक तस्वीर ट्विटर पर भी शेयर की गई है। Chinar Corps Indian Army नामक ट्विटर पेज पर शेयर की गई तस्वीर में लिखा गया है कि सितार-ए-जुर्रत मेजर मोहम्मद शबीर खान की याद में, जिनकी मौत पांच मई 1972 को हुई, हिजरी संवत 1630 में नौ सिख की जवाबी कार्रवाई में। इस पूरे मामले पर इंडियन आर्मी का कहना है कि शहीद सैनिक किसी भी देश का क्यों न हो, वह सम्मान का हकदार है। भारतीय सेना का कहना है कि किसी भी देश का सैनिक जब जंग लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है तो वह सम्मान और आदर का हकदार होता है।

In keeping with the traditions & ethos of the #IndianArmy, #ChinarCorps resuscitated a damaged grave of Major Mohd Shabir Khan, Sitara-e-Jurrat, Pakistan Army, who was Killed in Action (KIA) at a forward location along LC in Naugam Sector on 05 May 1972.#Kashmir@adgpi pic.twitter.com/EjbFQSn9Iq