Good News: कल से शुरू होगा रिजर्वेशन, जानें 21 सितंबर से Delhi समेत कहां-कहां चलेंगी 40 नई Clone Train

India Railway Special Train: भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने 21 सितंबर से 20 जोड़ी ( 40 Clone Train Full List ) 'क्लोन' ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन 19 सितंबर यानी ( IRCTC Train Ticket Booking ) कल से शुरू हो जाएगा। 20 जोड़ी क्लोन ट्रेनों में जनशताब्दी ( Janshatabdi ), हमसफर जैसी ट्रेनें भी शामिल होंगी। इससे पहले रेलवे ने 12 सितंबर से 80 स्पेशल ट्रेनों ( 80 Special Trains ) का संचालन शुरू किया था।

रेलवे के मुताबिक, यात्री क्लोन स्पेशल ट्रेनों में दस दिन पहले रिजर्वेशन करा सकेंगे। सहायक वाणिज्य प्रबंधक नरेश सिंह ने बताया कि 19 सितंबर सुबह आठ बजे से क्लोन स्पेशल ट्रेनों में टिकट मिलना शुरू हो जाएगा। यात्री बुकिंग काउंटर या आनलाइन क्लोन ट्रेन में रिजर्वेशन टिकट ले सकते हैं।

कहां-कहां चलेंगी ट्रेनें?

02563 सहरसा-दिल्ली सुबह 5:15 बजे रवाना होगी। 02564 दिल्ली-सहरसा शाम 5:50 बजे चलेगी। सुबह 7:00 बजे से ट्रेन संख्या 03391 राजगीर-दिल्ली श्रमजीवी क्लोन चलेगी। 03392 दिल्ली-राजगीर श्रमजीवी क्लोन दिन 11:00 बजे चलेगी। इसी तरह, 02569 दरभंगा-दिल्ली सुबह 7:00 बजे, 02570 दिल्ली-दरभंगा दिन 12:15 बजे, 02573 मुजफ्फरपुर-दिल्ली सुबह 9:40 बजे, 02574 दिल्ली-मुजफ्फरपुर दिन 12:50 बजे, 03293 राजेंद्र नगर-दिल्ली संपूर्ण क्रांति क्लोन शाम 4:25 बजे, 03294 दिल्ली-राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति क्लोन दिन 1:30 बजे, 04651 जयनगर-अमृतसर सुबह 6:15 बजे, 04652 अमृतसर-जयनगर दिन 10:55 बजे, 02787 सिकंदराबाद-दानापुर सुबह 7:30 बजे, 02788 दानापुर-सिकंदराबाद सुबह 9:00 बजे, 06509 बेंगलुरू-दानापुर सुबह 8:00 बजे, 06510 दानापुर-बेंगलुरु शाम 6:10 बजे, 09465 अहमदाबाद-दरभंगा रात्रि 8:40 बजे, 09466 दरभंगा-अहमदाबाद सुबह 4:00 बजे, 09065 सूरत-छपरा सुबह 8:30 बजे, 09066 छपरा-सूरत सुबह 8:30 बजे, 09447 अहमदाबाद-पटना शाम 7:45 बजे, 09448 पटना-अहमदाबाद रात 10:30 बजे, 05485 कटिहार-दिल्ली शाम 4:50 बजे, 05486 दिल्ली-कटिहार सुबह 5:35 बजे

