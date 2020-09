IRCTC Ticket Booking: 40 क्लोन ट्रेनों का रिजर्वेशन आज से शुरू, घर बैठे ऐसे बुक करें टिकट

नई दिल्ली।

Indian Railways Clone Train: रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 21 सितंबर से शुरू होने जा रही 20 जोड़ी ( 40 Clone Train Full List ) 'क्लोन' ट्रेनों के लिए आज से रिजर्वेशन ( IRCTC Train Ticket Booking ) शुरू हो गया है। यात्री आज से irctc.co.in की आधिकारिक वेबसाइट या टिकट काउंटरों से इन ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग करा सकेंगे। क्लोन ट्रेनों में जनशताब्दी ( Janshatabdi ), हमसफर जैसी ट्रेनें भी शामिल होंगी। यात्री क्लोन स्पेशल ट्रेनों में दस दिन पहले रिजर्वेशन करा सकेंगे। रेलवे ने कहा है कि ये ट्रेनें उन मार्गों पर चलाई जाएंगी, जहां टिकटों की प्रतीक्षा सूची लंबी है या मांग अधिक है।

कितना लगेगा किराया?

रेल मंत्रालय ने कहा है कि 19 जोड़ी क्‍लोन स्‍पेशल ट्रेनों को हमसफर रैक्‍स (Humsafar Rakes) पर चलाया जाएगा। इनमें दो ट्रेनें लखनऊ दिल्‍ली क्‍लोन स्‍पेशल ट्रेना, जनशताब्‍दी एक्‍सप्रेस की तरह चलेग, जिनका किराया हमसफर ट्रेन के बराबर होगा जबकि, जनशताब्‍दी रैक का किराया जनशताब्‍दी एक्‍सप्रेस के बराबर होगा।

यात्रियों को मिलेगी कंफर्म टिकट

बता दें कि क्लोन ट्रेनों में यात्रियों को कंफर्म सीट मिल सकेगी। यह उन्हीं रूट्स पर चलाई जा रही है, जहां वेटिंग लिस्ट लगातार लंबी होती है। क्लोन ट्रेन मुख्‍य ट्रेन के जाने के एक घंटे बाद उसी प्‍लेटफॉर्म से उसी रूट पर चलेगी, जो वेटिंग लिस्‍ट वाले पैसेंजर्स को लेकर जाएगी।

कैसे बुक करें टिकट? ( How to Book Ticket on Irctc )

40 Clone Trains Full List

Considering the huge demand for travel on specific routes, Ministry of Railways has decided to run 20 pairs of Clone Special trains from 21.09.2020.



These Clone trains will run on notified timings. ARP for these trains will be 10 days.https://t.co/wTHauZw2IB pic.twitter.com/TlUrSmtCdW