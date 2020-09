क्या है Red Mercury और लोग क्यों इसके लिए लाखों रुपये देने के लिए तैयार हैं?

नई दिल्ली।

Red Mercury in Old TV Facts: रेड मर्करी, इन दिनों इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया ( Social Media ) से लेकर कबाड़ियों के पास, हर रोज इसे खरीदने के लिए बोली लगाई जा रही है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि तीन दशक पहले बंद हो चुके टीवी-रेडियो (शटर वाले) में रेड मर्करी ट्यूब है, जिसकी मार्केट में लाखों रुपये कीमत ( Red Mercury Price ) है।

कई वायरल मैसेज में तो इसकी कीमत एक करोड़ रुपये भी बताई जा रही है। हालांकि, तेजी से फैल रहे मैसेज के बाद पुलिस ( Police ) भी सतर्क हो गई है। पुलिस ने अफवाह फैलाकर धोखाधड़ी करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे में अगर आप भी शटर वाले टीवी-रेडियो खोज रहे हैं तो सतर्क हो जाइए।

What is trending old TV on social media is rumoured or right

What use is the red mercury that's going out inside the old TV pic.twitter.com/2fyOopHfh6