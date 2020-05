भारतीय रेलवे चालू करने जा रही है यात्री ट्रेनें, जानिए कब से शुरू होगी सेवाएं

नई दिल्ली। बीते 4 मई से भारत में लागू लॉकडाउन 3.0 के दौरान भी सार्वजनिक परिवहन को खोलने को लेकर कई गफलतों के बीत रविवार शाम को भारतीय रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। भारतीय रेलवे ने बताया है कि आगामी 12 मई से वो सीमित रूप में यात्री सेवा शुरू कर रही है। हालांकि यह यात्री सेवा केवल वातानुकूलित ट्रेनों के लिए ही शुरू की जा रही है।

भारतीय रेलवे के मुताबिक आगमी 12 मई से भारतीय रेलवे अपनी लिमिटेड सेवा शुरू करने जा रही है। पहले चरण में 15 रूट में ट्रेनें चलाई जाएंगी। 11 मई शाम चार बजे से बुकिंग शुरू कर दी जाएंगी। IRCT की आधिकारिक वेबसाइट पर पर ट्रेनों की बुकिंग की जाएंगी।

हालांकि भारतीय रेलवे ने यह भी जानकारी दी कि इस दौरान काउंटर से टिकट नहीं मिलेगा। बुकिंग के दौरान ज्यादातर सीट स्लीपर क्लास की होंगी। यह सभी ट्रेनें लिमिटेड स्टॉपेज (सीमित स्टॉप) के साथ चलेंगी। इन यात्री ट्रेनों में केवल कंफर्म यात्री ही यात्रा कर सकेंगे।

Indian Railways plans to gradually restart passenger train operations from 12th May, initially with 15 pairs of trains (30 return journeys): Ministry of Railways pic.twitter.com/kCj5b3GDaV