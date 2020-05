COVID-19: वैक्सीन को लेकर भारत-अमरीका दे सकते हैं बड़ी खुशखबरी

वाशिंगटन। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही दुनिया को बचाने के लिए तमाम मुल्क लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी को सफलता नहीं मिल सकी है। हालांकि इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि भारत और अमरीका COVID-19 से निजात दिलाने वाली वैक्सीन बनाने के लिए काफी मिलजुल कर सहयोग कर रहे हैं। अमरीका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने यह जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल भारतीय और अमरीकी कंपनियां कम से कम तीन वैक्सीन पर काम कर रही हैं।

इस संबंध में संधू ने कहा कि कोरोना संकट ने भारत को अपने मैन्यूफैक्चरिंग बेस का विस्तार करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की रिकवरी प्रॉसेस में 'महत्वपूर्ण' भूमिका निभाने का एक अप्रत्याशित अवसर प्रदान किया है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि अमरीकी निवेशक स्मार्ट हैं, अमरीकी कंपनियां स्मार्ट हैं, और वे जुड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और पहले से ही कंपनी के स्तर पर यह किया जा रहा है।"

उन्होंने बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ( ICMR ) और रोग नियंत्रण एंव रोकथाम केंद्र ( CDC ) के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान ( NIH ) कई वर्षों से एक-दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "वास्तव में लगभग दो या तीन साल पहले हमने एक अन्य वायरस के लिए एक टीका विकसित किया था। इसे रोटावायरस कहा जाता है। इसने न केवल भारत में बल्कि संयुक्त राज्य अमरीका और कई अन्य देशों में भी मदद की है।"

