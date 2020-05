लॉकडाउन के बीच तेलुगु अभिनेता शिवाजी राजा अस्पताल में भर्ती

हैदराबाद। देश भर में लागू कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच मंगलवार को मशहूर फिल्म अभिनेता की तबीयत बिगड़ गई। तेलुगु फिल्मों के अभिनेता शिवाजी राजा को सीने में दर्द की शिकायत के बाद मंगलवार को हैदराबाद के स्टार अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

जानकारी के मुताबिक शिवाजी राजा को बंजारा हिल्स स्थित स्टार अस्पताल के आपातकालीन विभाग में ले जाया गया। उनके दोस्त सुरेश कोंडेती के मुताबिक, रक्तचाप कम होने के बाद अभिनेता को दिल का दौरा पड़ा था। अभिनेता की हालत स्थिर है, हालांकि वह अभी भी आईसीयू में है।

आंध्र प्रदेशके भीमावरम में 26 फरवरी 1962 को जन्में शिवाजी राजा को सुब्बा राजू के नाम से भी जाना जाता है। एक्टर और प्रोड्यूसर शिवाजी राजा ने अब तक 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है।

