Coronavirus: एम्स निदेशक ने बताया तेजी से बढ़ते मामले रोकने का तरीका

नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( AIIMS ) के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने गुरुवार को कहा है कि अगर COVID-19 हॉटस्पॉट का सही ढंग से प्रबंधन किया जाता है, तो भारत में इसके मामलों के बढ़ते ग्राफ का चरम सपाट बन सकता है। इसका मतलब है कि जिस तरह पश्चिम देशों में देखा गया है, हमारे देश में यह ग्राफ का चरम बहुत तेजी से नुकीला बढ़ता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगले कुछ हफ्तों के दौरान कम होते मामलों के साथ ग्राफ का चरम अधिक सपाट हो सकता है।

उन्होंने बताया कि अमरीका और ब्रिटेन में जहां नए COVID-19 मामले घट रहे हैं, वहां पूर्व में रोजाना 10,000 से अधिक नए मामलों सामने आते हुए ग्राफ में तेज वृद्धि देखी गई है। हालांकि भारत ने अब तक एक ही दिन में अधिकतम 3,600 नए मामले ही देखे हैं। एम्स निदेशक ने कहा कि हॉटस्पॉट और सामुदायिक भागीदारी से तेज कार्रवाई करके केवल 3,000 से 4,000 तक मामलों में ही इस वृद्धि को सीमित करने में मदद मिल सकती है।

उन्होंने कहा, "गणितीय मॉडलिंग के आधार पर कई संभावनाएं जताई गई हैं। इनमें से कुछ के मुताबिक अप्रैल-अंत तक ग्राफ चरम पर पहुंच सकता है। हालांकि वे संभावनाएं गलत साबित हुईं। कुछ अध्ययनों में कहा गया कि मई में कोरोना केस का ग्राफ चरम पर पहुंच जाएगा, लेकिन इसकी बहुत कम संभावना है। इसी तरह, कुछ अध्ययनों के मुताबिक यह चरम जून-जुलाई में हो सकता है। मुझे नहीं पता कि क्या यह सच साबित होगा या नहीं।"

