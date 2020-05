Coronavirus: बीते 24 घंटे में 103 की मौत, 3390 नए मामले आए सामने

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जिख रहे हैं। आलम यह है कि बीते 24 घंटे के भीतर देश भर में कोरोना वायरस के 3390 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 103 लोगों की मौत हो गई है। देश में अभी कोरोना के 56342 मामले दर्ज किए हैं जबकि अब तक कुल 1886 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अब तक 16,539 लोगों को डिस्चार्ज/ठीक किया जा चुका है और एक्टिव केस 37,916 हैं।

उधर, आंध्र प्रदेश में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 1847 है, जिसमें से 780 को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है और 38 की मौत हो गई है। असम में कुल 54 केस में से 34 डिस्चार्ज और एक की मौत हुई है। बिहार में 550 मामलों में से 246 डिस्चार्ज और पांच की मौत शामिल है। चंडीगढ़ में कुल 135 केस में से 21 डिस्चार्ज और एक की मौत हुई है।

छत्तीसगढ़ में आंकड़ा 59 पहुंच गया है, जिसमें 38 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। दादर एवं नागर हवेली में अब तक सिर्फ एक मामला सामने आया है। राजधानी दिल्ली में 5980 केस सामने आए हैं, जिनमें से 1931 डिस्चार्ज और 66 की मौत हो चुकी है।

Total number of #COVID19 positive cases in India rises to 56342 including 37916 active cases, 16539 cured/discharged, 1886 deaths and 1 migrated: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/gg3b6aNJMi