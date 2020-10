रेलवे ने की 22 विशेष ट्रेनों की घोषणा, Karnataka से त्योहारों के लिए चलाई जाएंगी

बेंगलुरु। भारतीय रेलवे ने आगामी 23 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों के लिए कर्नाटक से 22 विशेष ट्रेनों ( Festival special trains ) का संचालन करने का फैसला लिया है। यह जानकारी दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के अधिकारी ने दी।

त्योहार में घर जाना है और नहीं है रिजर्वेशन, छोड़िए टेंशन और इस लिस्ट में देखिए 392 स्पेशल ट्रेनों में से अपनी

साउथ वेस्ट रेलवे जोन के एक अधिकारी के मुताबिक, "ये 22 विशेष ट्रेनें या 11 जोड़ी ट्रेनें भारतीय रेलवे द्वारा संचालिए की जाने वाली 392 (196 जोड़ी) ट्रेनों का ही हिस्सा हैं, जो देशभर में 20 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक दशहरा, दिवाली और छठ पूजा त्योहारों के लिए विशेष रूप से चलाई जाएंगी।"

जानिए कौन सी ट्रेनें हैं शामिल

1. यशवंतपुर (बेंगलुरू) से कोरबा (छत्तीसगढ़) के लिए वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यह शुक्रवार को 23 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगी। जबकि कोरबा से यशवंतपुर के लिए 25 अक्टूबर से 29 नवंबर तक रविवार को चलेंगी।

2. मैसुरु से वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के लिए मंगलवार और गुरुवार को 20 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलेगी। जबकि वाराणसी से मैसुरु के लिए 22 अक्टूबर से 28 नवंबर तक गुरुवार और शनिवार को चलेगी।

3. यशवंतपुर से अहमदाबाद (गुजरात) के लिए वीकली एक्सप्रेस रविवार को 25 अक्टूबर से 29 नवंबर तक चलेगी। जबकि अहमदाबाद से यवंतपुर के लिए मंगलवार को 27 अक्टूबर से 1 दिसंबर चलेगी।

To facilitate safe and convienent #travel of public during #festive season, 22 #trains will be run by @SWRRLY from 23 th Oct. and 1 st Dec.@RailMinIndia @DrmMys @drmsbc @drmubl

#India #Karnataka #indianrailway #festival #FestivalSpecialTrains #Hubballi #Bengaluru #Mysuru pic.twitter.com/Sge6Y7AAPK