दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश के बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड, कोहरे से 15 ट्रेनें लेट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में तापमान में वृद्धि के बाद बदले मौसम के मिजाज ने एक बार भी बारिश की संभावनाएं बढ़ा दी हैं।

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों में रविवार को बारिश हो सकती है। जिसके बाद तापमान में आने की गिरावट की वजह से ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है।

मौसम विभाग से जुड़ी निजी संस्था स्काईमेट (Skymet) के मुताबिक अफगानिस्तान और उससे सटे क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) की स्थिति पैदा हो गई है। जिसकी वजह से उत्तराखंड (Uttarakhand) और हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में बारिश और बर्फबारी की संभावना है।

वहीं, कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 15 ट्रेनें आज 2 से 5 घंटे की देरी से आ रही हैं। रेलवे के मुताबिक, ज्यादातर ट्रेन लंबी दूरी की है।

हैदराबाद-नई दिल्ली तेलगांना एक्सप्रेस सबसे ज्यादा देरी से दिल्ली आ रही है, यह ट्रेन पांच घंटे की देरी से पहुंच रही है।

The #weather models are indicating chances of moderate #rain and thundershowers in Muzaffarnagar, #Bareilly, Moradabad and #Meerut in next 24 hours#winter #forecast #UttarPradesh https://t.co/HZubyAxMHz