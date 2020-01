CAA Protest: प्रदर्शनकारी छात्रों से​ मिलने जामिया, शाहीन बाग पहुंचे शशि थरूर

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता शशि थरूर ( Congress MP Shashi Tharoor ) रविवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का विरोध कर रहे छात्रों, महिलाओं व अन्य लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया ( Jamia Millia Islamia ) और शाहीन बाग ( Shaheen bagh ) स्थित प्रदर्शन स्थल पर गए।

इस मौके पर उनके साथ दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ( Subhash Chopra ) और सीलमपुर के पूर्व विधायक मतीन अहमद भी थे।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) के खिलाफ इस लड़ाई में पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है।

थरूर ने इस मुद्दे पर ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग की महिलाओं के साहस, जुनून और दृढ़ संकल्प को देखना शानदार रहा।

इसमें बहुत बुजुर्ग दादियां भी शामिल हैं। वे शुरुआत से ही भूख हड़ताल पर हैं। उन सभी को उनकी पूरी प्रशंसा के साथ संबोधित किया।

Shashi Tharoor, Congress: First time a religious test has been introduced into the definition of Indian citizenship. Never before in our country has it mattered what your religion was to qualify to be an Indian citizen. #CitizenshipAmendmentAct (12.1.2020) https://t.co/UgEHnxeHIo pic.twitter.com/wVdnPJjeVT