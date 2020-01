कांग्रेस नेताओं ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को दी जन्मदिन की बधाई

नई दिल्ली। देशभर से कांग्रेस ( Congress ) के नेताओं और आम कार्यकर्ताओं ने पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ( Priyanka Gandhi Vadra ) को उनके जन्मदिन के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं दीं।

6,340 ट्वीट्स के साथ हैशटैग हैप्पी बर्थडे प्रियंका गांधी ( #HappyBirthdayPriyankaGandhi ) ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ( Captain Amarinder Singh ) ने प्रियंका की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, "प्रिय प्रियंका गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं।

भगवान आपको लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन प्रदान करे। आपको देश की भलाई के लिए लड़ते देखना प्रेरणादायक है।"

You are a fantastic role model for all those seeking to understand how to make an impact with their life. Thank you for your service and happy birthday @priyankagandhi ji#HappyBirthdayPriyankaGandhi pic.twitter.com/hQJKrbK8TB — Daman and Diu Congress Sevadal (@SevadalDD) January 12, 2020

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा, "हैप्पी बर्थडे प्रियंका गांधी जी। आपको अच्छा स्वास्थ, खुशी और सफलता हासिल हो।"

Happy Birthday @priyankagandhi ji. Wish you good health, happiness and success. — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) January 12, 2020

दिग्गज अभिनेता और नेता शत्रुघन सिन्हा ने लिखा, "प्रियंका गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

वह एक अद्भुत बेटी, प्यारी बहन, सुपर मां और एक महान पत्नी हैं। आप जीवन के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धताओं और चमक के साथ निस्वार्थ भाव से काम करती रहें।

आपको शांति, खुशी और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं।"

Happy birthday wishes to the bold, beautiful, courageous #priyankagandhivadra. She is a wonderful daughter, loving sister, super mom & a great wife. May you continue to work selflessly towards your commitments & shine in every field of live. Wishing you peace, happiness & a — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) January 12, 2020

कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने लिखा, "कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी को मेरी तरफ से जन्मदिन पर शुभकामनाएं।

आप इसी तरह दृढ़ संकल्प और करुणा के साथ नेतृत्व करती रहें।"

My best wishes to @INCIndia General Secretary @priyankagandhi ji on her birthday. May you continue to lead with determination and compassion. #PriyankaGandhiVadra pic.twitter.com/Vyj0iJusLB — Jitin Prasada (@JitinPrasada) January 12, 2020

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने लिखा, "प्रियंका गांधी जी को जन्मदिन की बधाई। उन्हें आने वाले वर्षो में सफलता मिले और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।"

इसके अलावा सोशल मीडिया यूजर्स ने भी प्रियंका को शुभकामनाएं दी।

Best wishes to AICC General Secretary Smt. @priyankagandhi Ji on her birthday.

Wishing her lot of success and great health in the years to come.#PriyankaGandhiVadra pic.twitter.com/adEub6OaKn — Ashok Chavan (@AshokChavanINC) January 12, 2020

एक यूजर ने लिखा, "जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रियंका गांधी जी। आप भारत का भविष्य हो।" दूसरे ने लिखा, "जन्मदिन की बधाई प्रियंका गांधी मैडम।" एक अन्य ने लिखा, "हमारी प्यारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को जन्मदिन की बधाई। हमेशा खुश रहो।"