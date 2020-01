जम्मू-कश्मीर के त्राल सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 2 ​आतंकी ढेर

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां त्राल में एक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है।

जानकारी के अनुसार सुरक्षाबलों को खुफिया सूत्रों के माध्यम से त्राल में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी।

जिसके बाद सुरक्षाबलों ने रविवार सुबह पूरे इलाके की नाकाबंदी करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया था।

इस बीच सुरक्षाबलों ने आतंकियों को आत्मसमर्पण करने को कहा लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तभी सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की।

सुरक्षाबलों ने इस बीच दो आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को पुलिस ने दक्षिण कश्मीर से दो आंतकियों को पकड़ा था।

पकड़े गए आतंकियों में आतंकी संगठन हिजबुल का एक टॉप टेरेरिस्ट नावेद बाबू शामिल है। नावेद शोपियां में एक ट्रक चालक की हत्या मामले का आरोपी है।

यही नहीं वह सुरक्षाबलों पर हुए कई हमलों में भी शामिल रहा है।

Encounter underway between security forces and terrorists in Tral,Pulwama.More details awaited. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/zQpjT4Xpo5