Jammu Kashmir: Heavy Rain से बढ़ी मुश्किल, सीमावर्ती इलाकों को जोड़ने वाला पुल तेज बहाव के चलते ढहा

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather update ) लगातार बदल रहा है। देश के कई राज्यों में जोरदार बारिश ( Heavy Rainfall ) का दौर जारी है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक मानसून ने रफ्तार पकड़ रखी है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते हालात बिगड़ रहे हैं। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) के कई जिलों में भारी बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति भी बन रही है। यही नहीं जम्मू संभाग की सभी नदियां इस वक्त ऊफान पर चल रही हैं। इसकी वजह से भी काफी परेशानियां बढ़ गई हैं।

भारी बारिश के चलते कई इलाकों जल जमाव की स्थिति ने लोगों की जीना मुहाल कर दिया है। जम्मू शहर को जोड़ने वाला एक अहम पुल ( Bridge collapse )भी भारी बारिश के चलते ढग गया है। ऐसे में शहर का संपर्क इस क्षेत्र से पूरी तरह से टूट गया है।

पीएम मोदी ने गुजरात में मोढेरा के सूर्य मंदिर का वीडियो किया साझा, जानें फिर क्या कहा

#WATCH Jammu and Kashmir: A portion of a bridge in Jammu's Gadigarh area collapses, following heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/MPwTGefF8D

बिहार, आसाम और देश के मध्य इलाकों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में इस वक्त मानसून काफी सक्रिय है। घाटी के कई जिलों में जोरदार बारिश के लिए नदियां ऊफान पर हैं। जम्मू शहर को जोड़ने वाला एक बुल भी पानी के तेज बहाव के चलते ढह गया है। इससे शहर में आने-जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।



जम्मू के बबलियना में करीब 15 साल पहले बने इस पुल से आस-पास के सैकडों गांवों को शहर आने जाने में काफी सहूलियत होती थी, लेकिन भारी बारिश के चलते अब इस पुल के ढह जाने से परेशानी और भी बढ़ गई हैं। ये पुल जम्मू के सतवारी इलाके में सीमावर्ती इलाकों में पड़ता है।

इस पुल की तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुरुवार सुबह घाटी में आसमान से किस तरह आफत बरसी है। जम्मू को सीमावर्ती इलाके आरएसपुरा और बिश्नाह से जोड़ने वाले इस पुल के साथ बह रहे इस नाले में बारिश रुकने के करीब एक घंटे के बाद भी पानी विकराल रूप के साथ तेज बहाव से बह रहा था।

#WATCH Jammu & Kashmir: Flood-like situation in Rajouri district as Saktoh and Dharhali rivers are overflowing following heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/Sqe0ZTB4Ba