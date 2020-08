PM Modi ने गुजरात में मोढेरा के सूर्य मंदिर का Video किया साझा, बोले- बारिश में दिखा अद्भुत नजारा

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मानसून ( Monsoon ) में देश के कई इलाकों में बारिश के बाद हरियाली की चादर ओढ़ चुके हैं। इस मौसम में प्रकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्रकृति का एक ऐसा ही नजारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने भी साझा किया है। दरअसल उन्होंने बारिश के मौसम के बीच गुजरात ( Gujarat ) के मोढ़ेरा ( Modhera ) में स्थित एतिहासिक विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ( Sun Temple ) का एक वीडियो ( Video )शेयर किया है।

इस वीडियो को साझा करने के साथ ही पीएम मोदी ने लिखा है कि - 'बारिश के बीच मोढ़ेरा के सूर्य मंदिर का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला।' इस नजारे को देखकर आपकी नजरें भी कुछ देर के लिए प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को निहारने के लिए ठहर जाएंगी।

Modhera’s iconic Sun Temple looks splendid on a rainy day 🌧!



Have a look. pic.twitter.com/yYWKRIwlIe