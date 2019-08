जम्मू-कश्मीर: धारा 370 हटने के बाद सचिवालय पर फहराया केवल तिरंगा

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद श्रीनगर सचिवालय पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। सचिवालय पर राज्य का पुराना झंडा हटा दिया गया है। पिछले हफ्ते तक दोनों झंडे एक साथ लगे हुए थे। दरअसल जम्मू-कश्मीर का ध्वज अलग होता था। अब पूरे जम्मू-कश्मीर में सिर्फ तिरंगा झंडा ही लहराया जाएगा। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद सभी सरकारी इमारतों पर तिरंगा झंडा लगाया गया।

राज्य का विशेष अधिकार खत्म

गौरतलब है कि संविधान में अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को विशेषाधिकार थे। राज्य का अपना संविधान, झंडा और कानून था। देश का संविधान इस राज्य पर लागू नहीं होता था। यहां तक कि राज्य में बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। गौरतलब है कि 5 अगस्त से पहले तक जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती थी। यानी यहां राष्ट्रपति शासन नहीं, बल्कि राज्यपाल शासन लगता था। अब यह व्यवस्था खत्म हो गई है। यहां संविधान के तहत सभी कानून लागू होंगे।

ये भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के खिलाफ याचिका की सुनवाई 4 सितंबर तक टली

#JammuAndKashmir: State flag removed from Civil Secretariat building in SRINAGAR, only tricolor seen atop the building. pic.twitter.com/bwo6bOMNZi