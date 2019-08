जम्मू-कश्मीर में दवाइयों का 15-20 दिनों का स्टॉक, राज्यपाल ने दी सफाई

नई दिल्ली। जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन ने रविवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में 15-20 दिनों के लिए सभी 376 अधिसूचित और 62 जरूरी तथा जीवन-रक्षक दवाइयों का स्टॉक जमा है।

प्रशासन ने हालांकि स्वीकार किया कि कश्मीर घाटी में दो दिन से बेबी फूड की कमी थी लेकिन उसका समाधान हो गया है और ताजा स्टॉक पहुंच गया है।

प्रशासन ने एक बयान में कहा कि अब लगभग तीन सप्ताह के लिए पर्याप्त बेबी फूट स्टॉक में है। यह बयान केंद्र शासित प्रदेश में दवाइयों के अपर्याप्त मात्रा में होने की खबरों के बाद आया है।

प्रशासन ने कहा कि दवाइयों के ज्यादातर वितरक जम्मू में हैं और ऑर्डर मिलने के बाद दवाइयों की आपूर्ति करने में लगभग 14-18 घंटे लगते हैं।

प्रशासन के अनुसार, दवाइयां और बेबी फूड जल्दी से जल्दी निकालने के लिए जम्मू एवं चंडीगढ़ पर तीन-तीन व्यक्तियों को तैनात किया गया है।

उप जिला अधिकारी स्तर का एक अधिकारी घाटी में आपूर्ति कर रहा है।

Jammu & Kashmir Governor Satya Pal Malik: There is no shortage of essential commodities and medicines in Kashmir, in fact, we delivered meat, vegetables, & eggs to people's houses on Eid, your opinion will change in 10-15 days. pic.twitter.com/jFi2kgCz9i