कन्हैया कुमार पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, केजरीवाल सरकार ने स्पेशल सेल को दी मंजूरी

नई दिल्ली। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में लगाए गए कथित देशद्रोही नारों के मामले में केस चलाने के लिए दिल्ली स्पेशल सेल को मंजूरी मिल गई है। केजरीवाल सरकार ( Kejriwal government ) ने मंजूरी दी है। जिसके बाद अब जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ( JNU Students Union President Kanhaiya Kumar ) पर राजद्रोह का केस चलाया जाएगा।

लंबे समय से दिल्ली सरकार के पास लटकी थी फाइल

दरअसल देशद्रोही नारे मामले में कन्हैया कुमार पर केस चलाने के लिए दिल्ली सरकार के पास काफी दिनों से फाइल अटकी पड़ी थी। काफी दिनों बाद दिल्ली सरकार ने स्पेशल सेल को यह अनुमति दी है। अब कन्हैया कुमार पर राजद्रोह की धाराओं में मुकदमा चलाया जाएगा। इस मामले में दिल्ली सरकार ने उमर खालिद, आकिब हुसैन, मुजीब, उमर गुल, बशरत अली, अनिर्बान और खालिद बसीर पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दी है।

JNU sedition matter: Prosecution Department of Delhi government has given its approval for a trial in the matter. Former JNU Students Union President Kanhaiya Kumar and others are involved in the matter. pic.twitter.com/A9OGNwKTSj