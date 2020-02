दिल्ली हिंसा पर केजरीवाल बोले- AAP का कोई नेता दोषी पाया गया तो उसे दोगुनी सजा होगी

नई दिल्ली। दिल्ली में नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर हुई हिंसा अब पूरी तरह से थम गई है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हिंसा में सबका नुकसान हुआ है। किसी को फायदा नहीं पहुंचने वाला है। प्रभावितों के इलाज का सरकार खर्च देगी। फरिश्ते योजना के तहत हिंसा में घायल लोगों का मुफ्त में इलाज दिया जाएगा।

इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने मृतकों के परिजनों और पीड़ितों को आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हिंसा में घर जलने वालों को 5-5 लाख रुपए दी जाएगी। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। हिंसा में अनाथ बच्चों को 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे।

Delhi CM Arvind Kejriwal: Under Delhi Govt's 'Farishte' scheme of free-of-cost medical treatment at any private hospital, those affected in this violence can get medical treatment. Compensation of Rs 10 lakhs each to families of those who have died. #DelhiViolence pic.twitter.com/voymWSw60X

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रभावित इलाकों में पीस कमेटी गठित की जा रही है। दस्तावेज बनाने के लिए कैंप लगेगा। प्रभावित क्षेत्रों में 18 डीएम तैनात होंगे। सख्त लहजे अपनाते हुए केजरीवाल ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

चाहे वह मेरे मंत्रिमंडल के ही क्यों ना हो। । उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता दोषी होगा तो उसे दोगुनी सजा होगी। दंगा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। केजरीवाल ने राजनीतिक दलों से ऐसे मौके पर सियासत नहीं करने की अपील की।

Delhi CM Arvind Kejriwal: Any person who is found guilty should be given stringent punishment. If any Aam Aadmi Party person is found guilty then that person should be given double the punishment. There should be no politics on the issue of national security. #DelhiViolence pic.twitter.com/ykrsL7sIA4