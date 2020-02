नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा पर हाई कोर्ट सख्त, भड़काऊ वीडियो देख कर FIR हो दर्ज

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा (Northeast Delhi violence ) सख्त रूख अख्तियार करते हुए केस दर्ज करने का आदेश जारी किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायिक जांच के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आज रात दिल्ली पुलिस कमिश्नर भड़काऊ वीडियो को देखकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। कोर्ट ने गृहमंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है।

हाईकोर्ट में 4 भड़काऊ वीडियो देखे गए

दरअसल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान 4 भड़काऊ वीडियो देखें गए । इसमें भाजपा नेता कपिल मिश्रा, भाजपा सांसद परवेश वर्मा के भी वीडियो शामिल हैं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से गुरुवार तक जवाब मांगा हैं।

न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कोर्ट ने सख्त लहजे में पुलिस अधिकारियों से कहा आखिर कितनी और मौतों का हम इंतजार करेंगे। जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए।

सेना की तैनाती पर कोर्ट ने दिया ये जवाब

याचिका में कहा गया कि प्रभावित इलाकों में सेना की तैनाती की जाए। इस पर कोर्ट ने कहा हम अभी इस मामले में नहीं जाना चाहते हैं। हमारी पहली प्राथमिकता दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो।

ये भी पढ़ें: दिल्ली हिंसा पर PM मोदी का ट्वीट- शांति और भाईचारे बनाए रखें, अमन बहाली की कोशिशें जारी

Delhi violence matter in Delhi High Court: On the plea of deployment of Army in the violence-affected areas, court says 'We don't want to enter into the question of deployment of Army. We should focus on the issue of registration of FIR right now.' pic.twitter.com/bW9ar6ZzdQ