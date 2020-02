दिल्ली हिंसा: कांग्रेस का शांति मार्च, प्रियंका गांधी बोलीं- राजधानी में हिंसा की राजनीति बंद हो, दोषियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली। नागरिकता कानून (Citizenship Act) को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा ( violence in Delhi) को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (congress interim president sonia gandhi) ने दिल्ली हिंसा के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit shah) से इस्तीफा देने की मांग की। बीजेपी नेताओं ने नफरत का माहौल बनाया। आखिर भाजपा नेताओं पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

इधर दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस ने शांति मार्च निकाला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की अगुवाई में गांधी स्मृति तक शांति मार्च निकाला गया है। लेकिन जनपथ रोड पर प्रियंका के शांति मार्च को रोक दिया गया है। प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहीं पर सड़क पर बैठ गईं।

प्रियंका गांधी ने लोगों से अपील की कि हिंसा से केवल आपका नुकसान होगा। सभी लोग अपना विवेक इस्तेमाल कर हिंसा से बचें। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में अमन बहाल हो और हिंसा पर राजनीति खत्म हो। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।

ये भी पढ़ें: नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा पर हाई कोर्ट सख्त, भड़काऊ वीडियो देखकर FIR हो दर्ज

Delhi: Congress leaders and workers participating in 'peace march' stopped at Janpath Road. They were heading towards Gandhi Smriti. pic.twitter.com/LSaAAhmTo6