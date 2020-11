कर्नाटक : अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा बॉरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज

नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार ने बेंगलूरु में बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज परिसर में बने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर कर दिया है। इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुआ था। 2018-19 में शिवाजीनगर के बॉरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल परिसर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया था।

Karnataka: Government Medical College and Research Centre built in the premises of Bowring and Lady Curzon Hospital in Bengaluru, renamed as Atal Bihari Vajpayee Medical College and Research Centre.