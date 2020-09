Delhi School: स्कूलों को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, जानें कब तक रहेंगे बंद

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच देशभर में स्कूलों को एक बार फिर 21 सितंबर से कुछ राज्यों में खोला जा रहा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 21 सितंबर से स्कूल ( Delhi School ) नहीं खोलने का फैसला लिया है। इसके साथ ही स्कूलों को 5 अक्टूबर तक तक बंद रखने का भी निर्णय लिया गया है।

केजरीवाल सरकार ने इसके पीछे राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना वायरस के खतरे को बताया है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने इस माह की शुरुआत में ही एक सर्कुलर जारी कर राजधानी के सभी स्कूल 30 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया था।

दिल्ली की आप सरकार ने राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए एक आदेश जारी किया है। इसके तहत सभी स्कूल छात्रों के लिए 5 अक्टूबर तक बंद रखने का निर्णय लिया है।

आपको बता दें कि कई राज्यों में 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। गृहमंत्रालय की ओर से 29 अगस्त को अनलॉक-4 के लिए जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक सभी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल जो शिक्षा निेदेशायलय अन्य स्थानीय निकायों से मान्यता प्राप्त है वे नियमों के तहत स्कूल खोल सकते हैं।

