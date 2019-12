केरल : इतिहासकार इरफान राज्यपाल से भिड़े, स्टाफ से धक्का-मुक्की का आरोप

यहां कन्नूर विश्वविद्यालय में आयोजित भारतीय इतिहास कांग्रेस के मंच पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से इतिहासकार इरफान हबीब भिड़ गए। उन्होंने राज्यपाल पर गुस्से का इजहार किया। आरोप है कि इरफान ने राज्यपाल की सुरक्षा में तैनात कर्मियों से धक्का-मुक्की भी की। केरल के राज्यपाल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी मंच पर सुरक्षाकर्मियों से उलझे इरफान हबीब की तस्वीर जारी की गई है।

सुरक्षाकर्मी को धक्का दिया

केरल गवर्नर के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए ट्वीट में कहा गया है कि- "इरफान हबीब ने राज्यपाल के उद्घाटन भाषण को बाधित करने की कोशिश की। उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद को कोट करने पर राज्यपाल के कहा कि उन्हें गोडसे को कोट करना चाहिए। उन्होंने राज्यपाल के एडीसी और सुरक्षाकर्मी को धक्का भी दिया।"

WATCH: Kerala Governor Arif Mohammed Khan responds to heckling by historian Irfan Habib while Khan was delivering his inaugural address at the 80th Indian History Congress at Kannur University, earlier today. pic.twitter.com/tey5LBTptA